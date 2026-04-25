प्रेमी को सुलह के बहाने बुलाया फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग हालत नाजुक… गांव की युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग

शुक्रवार की शाम गणेश रोज की तरह काम से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसे फोन कर सुलह की बात कहकर बुलाया गया। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद युवती के रिश्तेदार रंगीलाल और उसके साथियों ने गणेश पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। आग लगते ही गणेश चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर उसकी जान बचाई। इस बीच हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से झुलसे गणेश को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उसने अस्पताल में बताया कि युवती अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। लेकिन बाद में दबाव में आकर उसने बयान बदल दिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।