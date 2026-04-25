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बहराइच

प्रेमी को सुलह के बहाने बुलाया फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग हालत नाजुक… गांव की युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग

बहराइच जिले में प्रेम प्रसंग के चलते युवती के रिश्तेदारों ने एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया है। जिसने युवक को जिंदगी भर के लिए दर्द दे दिया। मामले में युवक को फोन करके सुलह समझौता करने के लिए बुलाया। फिर पहुंचते ही पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

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बहराइच

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Mahendra Tiwari

Apr 25, 2026

अस्पताल में मौजूद परिजन जांच करने पहुंची पुलिस फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

अस्पताल में मौजूद परिजन जांच करने पहुंची पुलिस फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग ने खौफनाक मोड़ ले लिया, जहां एक युवक को सुलह के नाम पर बुलाकर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। गंभीर रूप से झुलसे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

बहराइच जिले के कैसरगंज इलाके से एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है। जहां प्रेम संबंध को लेकर एक युवक की जान लेने की कोशिश की गई। आरोप है कि युवती के परिजनों ने साजिश के तहत युवक को बुलाकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे युवक की पहचान गणेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गणेश का गांव की ही एक युवती के साथ काफी समय से प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले दोनों घर से चले गए थे। जिसके बाद युवती के परिवार ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की थी। पुलिस और परिवार के दबाव में आकर गणेश ने युवती को वापस उसके घर छोड़ दिया था। लेकिन बाद में मामला उस समय पलट गया। जब युवती ने अपना बयान बदलते हुए युवक पर जबरदस्ती ले जाने का आरोप लगा दिया। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव और दुश्मनी बढ़ती गई।

पहले फोन करके बुलाया, फिर पेट्रोल डालकर लगा दिया आग

शुक्रवार की शाम गणेश रोज की तरह काम से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसे फोन कर सुलह की बात कहकर बुलाया गया। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद युवती के रिश्तेदार रंगीलाल और उसके साथियों ने गणेश पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। आग लगते ही गणेश चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर उसकी जान बचाई। इस बीच हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से झुलसे गणेश को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उसने अस्पताल में बताया कि युवती अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। लेकिन बाद में दबाव में आकर उसने बयान बदल दिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।

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Published on:

25 Apr 2026 08:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bahraich / प्रेमी को सुलह के बहाने बुलाया फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग हालत नाजुक… गांव की युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग

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