बहराइच में दर्दनाक हादसा: टेंपो से भिड़ी बाइक बनी आग का गोला, युवक की जिंदा जलकर मौत

बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यह हादसा नानपारा-लखीमपुर राजमार्ग पर दीक्षित ढाबा के पास हुआ। जहां एक बाइक और टेंपो की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरे। हादसे के तुरंत बाद बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते वह आग का गोला बन गई। बाइक सवार युवक राजेश कुमार (34), निवासी सुमईगौढ़ी गांव, गंभीर रूप से घायल हो गए। और आग की चपेट में आ गए।