यूपी में आंधी बारिश का तांडव… दो दिनों में 12 लोगों की मौत, अगले 48 घंटे में इन 23 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट

यूपी में अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचाई है। शनिवार शाम से शुरू हुई तेज आंधी और बारिश का असर रविवार सुबह तक देखने को मिला। काशी, गोंडा और सल्तानपुर समेत कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश होती रही। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। इस बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर कानपुर में देखने को मिला। यहां पहले धूल भरी आंधी चली। उसके बाद तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि हैलट अस्पताल परिसर में पानी भर गया। शहर में 200 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। एक दर्दनाक हादसे में बरगद का पेड़ एक चलते ऑटो पर गिर पड़ा। जिससे ऑटो चालक और 60 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी बेटी के साथ दवा लेने गई थी।