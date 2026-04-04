बहराइच में जाली नोट छापने वाले गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार, नकली नोट प्रिंटर एवं अन्य उपकरण बरामद

बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 11,500 रुपये के जाली नोट और एक प्रिंटर भी बरामद किया है। जिससे ये नोट तैयार किए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक, थाना प्रभारी आनंद सिंह को शनिवार को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग इलाके के लोधन पुरवा के पास नकली नोट के साथ मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई। तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। इस कार्रवाई में वरिष्ठ उप निरीक्षक हरिद्वार तिवारी के नेतृत्व में कांस्टेबल जगदीश कुमार, मित्रपाल सिंह, नियाज अहमद और गौरव कुमार की टीम शामिल रही। पुलिस ने चारों आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से नकली नोट और प्रिंटर मिला। जिससे यह साफ हो गया कि वे खुद ही नोट छापने का काम कर रहे थे।