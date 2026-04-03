बच्चों पर सोशल मीडिया का खतरा! बहराइच सांसद ने लोकसभा में उठाई बड़ी मांग, लग सकता उम्र का ब्रेक

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बहराइच के सांसद डॉ. आनंद कुमार गोंड ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश तेजी से डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। और इससे लोगों को कई सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ बच्चों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हो गई है। सांसद ने बताया कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। जहां बड़ी संख्या में बच्चे और युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कम उम्र में इसका अधिक और बिना नियंत्रण के इस्तेमाल बच्चों के मानसिक, सामाजिक और पढ़ाई से जुड़े विकास पर नकारात्मक असर डाल रहा है।