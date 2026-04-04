दरिंदगी की हद पार: पत्नी को बाइक से बांधकर घसीटा, हालत गंभीर मेडिकल कॉलेज रेफर… ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा

बहराइच जिले के नानपारा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार किया। जानकारी के अनुसार, लक्ष्मणपुर मटेही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी रामगांव के मुस्सलमपुर गांव के रहने वाले युवक से की थी। बताया जा रहा है कि करीब छह दिन पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद महिला अपने मायके आकर रहने लगी थी। बुधवार की शाम पति अपनी पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए ससुराल पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जबरन उसे अपने साथ ले जाने लगा। जब महिला ने जाने से इनकार किया तो आरोपी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पत्नी को बाइक के पीछे रस्सी से बांध दिया और उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जाने लगा।