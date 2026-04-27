अपर्णा यादव बोलीं- बीजेपी ने बंगाल की जनता के साथ परिवार जैसा संबंध बनाया, चुनाव परिणाम को लेकर किया बड़ा दावा

अर्पणा यादव फोटो सोर्स ANI
भाजपा महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव सोमवार को बहराइच पहुंचीं, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान नवजात बेटियों के जन्म पर केक काटकर खुशी मनाई गई। कार्यक्रम में डॉक्टरों और स्टाफ की मौजूदगी रही। अपर्णा यादव ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और परिजनों से बातचीत कर हालात की जानकारी ली।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सोमवार को एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवजात बेटियों के जन्म का उत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड में आयोजित हुआ, जहां भाजपा महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम के दौरान बेटियों के जन्म को लेकर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई। अपर्णा यादव ने नवजात बच्चियों के सम्मान में केक काटा और वहां मौजूद परिवारों को बधाई दी। इस मौके पर अस्पताल का माहौल उत्सव जैसा नजर आया और लोगों ने खुशी जाहिर की। इस आयोजन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) से जुड़े कर्मचारी, डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर इस पहल को सराहा और बेटियों के जन्म को लेकर समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम के बाद अपर्णा यादव ने महिला वार्ड का दौरा किया। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी ली और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों के परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने पर जोर दिया।
इस दौरान अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता के साथ परिवार जैसा संबंध बनाया है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहां लगातार मेहनत की है, जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा।उन्होंने भरोसा जताया कि 4 मई को आने वाले नतीजों में भाजपा को सफलता मिलेगी। बंगाल में सरकार बनाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर, यह कार्यक्रम बेटियों के सम्मान और उनके जन्म पर खुशी जताने का संदेश देने के लिए आयोजित किया गया। जिसने समाज में एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया।
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