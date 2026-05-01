रात के सन्नाटे में टूटी एक जिंदगी: बहराइच में 50 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली, परिवार सदमे में

बहराइच जिले के मछियाही गांव में गुरुवार देर रात एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मृतक की पहचान 50 वर्षीय हर्षवर्धन चतुर्वेदी के रूप में हुई है। जो अपने परिवार के साथ घर में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 12 बजे उन्होंने अपने कमरे में खुद को गोली मार ली। गोली चलने की तेज आवाज सुनते ही घर के अन्य सदस्य घबरा गए। तुरंत कमरे की ओर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। हर्षवर्धन जमीन पर गिरे हुए थे। उनके सिर से खून बह रहा था। परिजनों ने बिना समय गंवाए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।