Bahraich News: भारत-नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, नेपाल ले जा रहे भारी मात्रा में सामान के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

सूचना को गंभीरता से लेते हुए उप निरीक्षक चमन सिंह के नेतृत्व में विशेष नाका टीम बनाई गई। बीओपी सालारपुर इलाके में निगरानी तेज कर दी गई। तड़के करीब 4:50 बजे जवानों ने दो संदिग्ध लोगों को साइकिलों पर भारी बैग और सामान लादकर नेपाल की तरफ जाते देखा। जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन दोनों मौके से भागने लगे। इसके बाद एसएसबी टीम ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान नेपाल के बर्दिया जिले के अशापुर गांव के रहने वाले पवन कुमार लोध और अश्वनी कुर्मी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास से 474 छाते, स्टील के कई बर्तन, टिफिन, चाकू, छन्नी, पलटा, स्टैंड, कूलर फैन, करीब 120 किलो मटर, टॉयलेट सीट और दो साइकिलें बरामद हुईं।