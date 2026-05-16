बहराइच में 51 लाख की अफीम बरामद, नेपाल कनेक्शन आया सामने, पुलिस-एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, दो तस्कर गिरफ्तार

बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रुपईडीहा पुलिस और एएनटीएफ बाराबंकी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाबागंज इलाके में दो युवक मादक पदार्थ लेकर आने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक संयुक्त टीम बनाई गई। इस टीम में एएनटीएफ बाराबंकी के उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, करुणेश पांडे, मनीष दुबे के साथ रुपईडीहा थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत और उपनिरीक्षक जीतेश सिंह शामिल रहे।