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प्रयागराज के सिविल लाइंस में चार मंजिला होटल में भीषण आग, 12 लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Prayagraj Hotel fire : प्रयागराज के सिविल लाइंस में चार मंजिला बिट्ठल होटल में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के बाद फैली लपटें, होटल में फंसे 12 से ज्यादा लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।

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प्रयागराज

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Avaneesh Kumar Mishra

May 18, 2026

Fire Accident

प्रयागराज में लगी होटल में आग, 12 लोग अंदर फंसे, PC- X

प्रयागराज: सिविल लाइंस इलाके में स्थित चार मंजिला बिट्ठल होटल में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपरी मंजिलों पर घना धुआं छा गया और ऊंची लपटें उठने लगीं। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, होटल के पास लगे एक ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने के बाद आग लगी। हालांकि, आग लगने की वास्तविक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को भी संभावित कारण माना जा रहा है।

सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकलकर्मी फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाने और फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) चंद्र मोहन शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं।

होटल में करीब 12 से अधिक लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। आग की चपेट में होटल की लॉबी में खड़ी दो बाइकें पूरी तरह जलकर राख हो गईं।

आग की लपटें और घने काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोग घबराए हुए नजर आए। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है।

अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। फायर ब्रिगेड की टीमें होटल की हर मंजिल पर पहुंचकर सर्च कर रही हैं।

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Published on:

18 May 2026 02:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज के सिविल लाइंस में चार मंजिला होटल में भीषण आग, 12 लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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