प्रयागराज के सिविल लाइंस में चार मंजिला होटल में भीषण आग, 12 लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

होटल में करीब 12 से अधिक लोग फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। आग की चपेट में होटल की लॉबी में खड़ी दो बाइकें पूरी तरह जलकर राख हो गईं।