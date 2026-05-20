UP बोर्ड की नई पहल, अब घर बैठे मंगवाएं किताबें, जानें कहां से करना होगा ऑर्डर

यूपी बोर्ड की मानें तो शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए नौवीं और दसवीं तथा 11वीं और 12वीं के लिए 36 विषयों की कुल 70 एनसीईआरटी की पुस्तकें सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई हैं। छात्र अपने विषय से संबंधित सभी पुस्तक ऑनलाइन माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसकी होम डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगेगा और यह पूर्णत: नि:शुल्क होगी। इन पुस्तकों में गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान जैसे कई विषय शामिल किए गए हैं। यही नहीं, 9वीं से 12वीं तक परिषद द्वारा विकसित हुई हिंदी संस्कृत और उर्दू की 12 पाठ्य पुस्तक भी उपलब्ध कराई है।