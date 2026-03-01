13 मार्च 2026,

शुक्रवार

लखनऊ

UP Board News: अब नॉन-टियरएबल कागज पर मिलेगी मार्कशीट, 16 सिक्योरिटी फीचर्स से फर्जीवाड़ा खत्म

UP Board Marksheet: यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में बड़ा बदलाव किया है। अब मार्कशीट नॉन-टियरएबल कागज पर जारी होगी और उसमें 16 आधुनिक सुरक्षा फीचर्स होंगे, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 13, 2026

यूपी बोर्ड की मार्कशीट में बड़ा बदलाव (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

यूपी बोर्ड की मार्कशीट में बड़ा बदलाव (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Board Introduced Non-Tearable Marks: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की मार्कशीट और प्रमाण पत्रों को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब विद्यार्थियों को मिलने वाली मार्कशीट नॉन-टियरएबल यानी आसानी से न फटने वाले विशेष प्रकार के कागज पर जारी की जाएगी। इसके साथ ही इन दस्तावेजों में करीब 16 आधुनिक सुरक्षा फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जिससे फर्जी मार्कशीट बनाने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।


बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में नकली मार्कशीट और प्रमाण पत्रों के मामले सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने से छात्रों के शैक्षिक दस्तावेज पहले से अधिक सुरक्षित होंगे और उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

मजबूत और सुरक्षित कागज पर बनेगी मार्कशीट

नई व्यवस्था के तहत यूपी बोर्ड की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अब नॉन-टियरएबल पेपर पर तैयार किए जाएंगे। यह कागज सामान्य कागज की तुलना में काफी मजबूत होगा और इसे आसानी से फाड़ा नहीं जा सकेगा। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस कागज की गुणवत्ता ऐसी होगी कि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। अक्सर देखा गया है कि वर्षों तक उपयोग में रहने के कारण कागजी प्रमाण पत्र खराब हो जाते हैं या फट जाते हैं। लेकिन नई मार्कशीट मजबूत होने के कारण लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेगी। इस बदलाव का उद्देश्य विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेजों को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है।

16 आधुनिक सुरक्षा फीचर्स होंगे शामिल

यूपी बोर्ड की नई मार्कशीट में करीब 16 अलग-अलग सुरक्षा फीचर्स शामिल किए जाएंगे। इन फीचर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि नकली मार्कशीट तैयार करना लगभग असंभव हो जाएगा।

इन सुरक्षा फीचर्स को तीन अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है-

1. सामान्य आंखों से दिखाई देने वाले फीचर्स

कुछ सुरक्षा चिह्न ऐसे होंगे जिन्हें कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से देख सकेगा। इससे किसी भी संस्था या विभाग को मार्कशीट की प्राथमिक जांच करने में आसानी होगी।

2. यूवी लाइट में दिखाई देने वाले फीचर्स

कुछ विशेष सुरक्षा चिन्ह ऐसे होंगे जो केवल यूवी रेज यानी पराबैंगनी रोशनी में ही दिखाई देंगे। यह तकनीक बैंक नोट और पासपोर्ट में भी उपयोग की जाती है।

3. लेंस या विशेष उपकरण से दिखाई देने वाले फीचर्स

कुछ सुरक्षा फीचर्स इतने सूक्ष्म होंगे कि उन्हें केवल विशेष लेंस या उपकरण की मदद से ही देखा जा सकेगा। यह तकनीक फर्जी दस्तावेजों की पहचान करने में काफी प्रभावी मानी जाती है।

फर्जी मार्कशीट पर लगेगी पूरी तरह रोक

पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें नकली मार्कशीट और प्रमाण पत्र का उपयोग कर नौकरी या प्रवेश लेने की कोशिश की गई। ऐसे मामलों ने शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए थे। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड ने अपने प्रमाण पत्रों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि 16 सुरक्षा फीचर्स के साथ तैयार होने वाली नई मार्कशीट की नकल करना लगभग नामुमकिन होगा। यदि कोई फर्जी दस्तावेज बनाने की कोशिश भी करता है, तो जांच के दौरान उसे आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

छात्रों के लिए भी फायदेमंद होगी नई व्यवस्था

नई मार्कशीट व्यवस्था से छात्रों को भी कई तरह के लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उनके शैक्षिक दस्तावेज अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय हो जाएंगे। आज के समय में नौकरी, उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करते समय मार्कशीट और प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की जांच की जाती है। नई तकनीक और सुरक्षा फीचर्स के कारण छात्रों के दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

डिजिटल रिकॉर्ड के साथ बेहतर तालमेल

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार भविष्य में मार्कशीट और प्रमाण पत्रों को डिजिटल रिकॉर्ड के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इससे किसी भी विद्यार्थी के शैक्षिक रिकॉर्ड की ऑनलाइन पुष्टि करना आसान हो जाएगा ,डिजिटल सत्यापन की सुविधा मिलने से संस्थानों को भी दस्तावेजों की जांच में कम समय लगेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

अन्य राज्यों के लिए भी बन सकता है उदाहरण

विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी बोर्ड का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। यदि अन्य शिक्षा बोर्ड भी इसी तरह की आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को अपनाते हैं, तो देशभर में शैक्षिक दस्तावेजों की सुरक्षा और विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सकता है।

बोर्ड की तैयारी लगभग पूरी

यूपी बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार नई मार्कशीट की डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा और आने वाले सत्रों के विद्यार्थियों को इसी नई व्यवस्था के तहत प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है ताकि सुरक्षा फीचर्स पूरी तरह प्रभावी और विश्वसनीय हों।

शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केवल छात्रों के दस्तावेजों को सुरक्षित बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। जब फर्जी दस्तावेजों पर पूरी तरह रोक लगेगी, तो नौकरी और शिक्षा के अवसरों में पारदर्शिता बढ़ेगी और योग्य विद्यार्थियों को ही अवसर मिल सकेंगे।

संबंधित विषय:

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Board News: अब नॉन-टियरएबल कागज पर मिलेगी मार्कशीट, 16 सिक्योरिटी फीचर्स से फर्जीवाड़ा खत्म

