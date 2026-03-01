UP Board News: अब नॉन-टियरएबल कागज पर मिलेगी मार्कशीट, 16 सिक्योरिटी फीचर्स से फर्जीवाड़ा खत्म

नई व्यवस्था के तहत यूपी बोर्ड की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अब नॉन-टियरएबल पेपर पर तैयार किए जाएंगे। यह कागज सामान्य कागज की तुलना में काफी मजबूत होगा और इसे आसानी से फाड़ा नहीं जा सकेगा। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार इस कागज की गुणवत्ता ऐसी होगी कि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। अक्सर देखा गया है कि वर्षों तक उपयोग में रहने के कारण कागजी प्रमाण पत्र खराब हो जाते हैं या फट जाते हैं। लेकिन नई मार्कशीट मजबूत होने के कारण लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेगी। इस बदलाव का उद्देश्य विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेजों को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है।