‘नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं’, अब वो अमेरिका के आदमी : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा- नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अड़ाणी को नहीं दिया। वह सब बीजेपी का ही है। बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अडाणी कंपनी में है। इस बात को अमेरिका ने समझ लिया है। तभी अड़ाणी पर अमेरिका में केस हुआ। वो केस अड़ाणी पर नहीं है वह मोदी जी पर है और वह केस प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा सिस्टम खोल देंगे और दुनिया को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। वह अमेरिका के आदमी हैं। यह बात मैं संसद में कहने जा रहा था वह भागकर निकल गए। वह मेरी आंख से आंख नहीं मिला सकते।