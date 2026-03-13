पैनिक फैलाया जा रहा है या पैनिक है? सरकार जवाब दे…डिंपल बोलीं – लाइन में खड़े हजारों लोग

उन्होंने सरकार की अमेरिका के साथ होने वाली संभावित डील पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस समझौते से देश के कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार अमेरिका के सामने झुक क्यों रही है और इस स्थिति से निपटने के लिए उसकी क्या तैयारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रचार-प्रसार में तो आगे रहती है, लेकिन जब देश के सामने कोई मुश्किल या संकट आता है तो वह चुप्पी साध लेती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि “ब्लंडर जनता पार्टी” बन गई है, जो देश के लिए लगातार गलत फैसले ले रही है।