गोकशी पर Yogi सरकार का सख्त एक्शन, 35 हजार आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति जब्त

गोकशी और गौ तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की करीब 83 करोड़ 32 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। सरकार का मानना है कि जब तक अपराधियों की आर्थिक ताकत कमजोर नहीं होगी, तब तक संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस ने अवैध कमाई से खरीदी गई जमीन, वाहन और अन्य संपत्तियों को भी कुर्क करने की कार्रवाई की है।