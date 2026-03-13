UP News: रजिस्ट्री से पहले जमीन के मालिकाना हक की जांच अनिवार्य, फर्जी सौदों पर सख्ती

रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक की अनिवार्य जांच: यूपी में संपत्ति लेनदेन होगा अधिक सुरक्षित, विवादों पर लगेगी लगाम (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Property News: उत्तर प्रदेश में जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों, धोखाधड़ी और जालसाजी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले उसके मालिकाना हक और संबंधित दस्तावेजों की अनिवार्य जांच की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी, बल्कि आम लोगों की मेहनत की कमाई को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। यह कदम भू-माफियाओं और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन के अवैध सौदे करने वाले गिरोहों पर भी प्रभावी अंकुश लगाएगा।
प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े विवाद लंबे समय से एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग जमीन खरीदने के बाद यह पता लगाते हैं कि जिस जमीन की उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, वह पहले से विवादित है या उस पर किसी अन्य व्यक्ति का दावा है।
कई मामलों में यह भी सामने आता है कि जमीन के दस्तावेज फर्जी होते हैं या एक ही जमीन की कई लोगों को रजिस्ट्री कर दी जाती है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसकी आर्थिक व मानसिक दोनों तरह से भारी क्षति होती है। सरकार का मानना है कि रजिस्ट्री से पहले ही यदि जमीन के दस्तावेजों और मालिकाना हक की जांच हो जाएगी तो ऐसे विवादों की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति द्वारा जमीन बेची जा रही है, वह वास्तव में उसका वैध मालिक है या नहीं। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड, खतौनी, खसरा, नक्शा और अन्य दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि जमीन पर किसी प्रकार का विवाद, बंधक या कानूनी रोक तो नहीं है। जब सभी दस्तावेजों की पुष्टि हो जाएगी, तभी रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे जमीन के लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी।
प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा के अनुसार, “जब रजिस्ट्री से पहले ही जमीन की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और दस्तावेजों की पुष्टि हो जाएगी, तब फर्जी सौदे और डुप्लीकेट कागजात के जरिए धोखाधड़ी करना लगभग असंभव हो जाएगा।” उनका कहना है कि इससे लोगों का जमीन और रियल एस्टेट में निवेश करने का भरोसा भी बढ़ेगा।
प्रदेश में कई वर्षों से भू-माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री करने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में अक्सर गरीब या साधारण लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर जमीन खरीदते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वे ठगी का शिकार हो गए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भू-माफियाओं के लिए इस तरह के फर्जी सौदे करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री से पहले ही दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ेगा। जब जमीन से जुड़े लेनदेन पारदर्शी और सुरक्षित होंगे तो निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इससे आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट भी जमीन से संबंधित विवादों के कारण अटक जाते हैं। यदि जमीन के रिकॉर्ड स्पष्ट और प्रमाणित होंगे तो ऐसी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
योगी सरकार पहले से ही प्रदेश में भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। कई जिलों में अवैध कब्जों को हटाने और सरकारी जमीनों को मुक्त कराने की कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार ने एंटी-भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जो ऐसे मामलों की निगरानी करती है और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करती है। नई रजिस्ट्री व्यवस्था इस अभियान को और मजबूत आधार देने का काम करेगी।
सरकार की योजना है कि जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराया जाए। इससे दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सकेगी। डिजिटल रिकॉर्ड होने से यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक ही जमीन को अलग-अलग लोगों के नाम पर दर्ज करने जैसी गड़बड़ियां न हो सकें।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम लोगों को जमीन खरीदते समय पहले की तरह असमंजस की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्री से पहले ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन पूरी तरह वैध है या नहीं। इससे लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।
जमीन और संपत्ति का बाजार किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि इस क्षेत्र में पारदर्शिता और भरोसा कायम रहता है तो निवेश भी बढ़ता है और विकास की गति भी तेज होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला संपत्ति बाजार को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
