13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP News: रजिस्ट्री से पहले जमीन के मालिकाना हक की जांच अनिवार्य, फर्जी सौदों पर सख्ती

UP Government: उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक और दस्तावेजों की अनिवार्य जांच की तैयारी है। योगी सरकार के इस फैसले से संपत्ति विवाद, धोखाधड़ी और फर्जी जमीन सौदों पर लगाम लगेगी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 13, 2026

रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक की अनिवार्य जांच: यूपी में संपत्ति लेनदेन होगा अधिक सुरक्षित, विवादों पर लगेगी लगाम (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक की अनिवार्य जांच: यूपी में संपत्ति लेनदेन होगा अधिक सुरक्षित, विवादों पर लगेगी लगाम (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UP Property News: उत्तर प्रदेश में जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों, धोखाधड़ी और जालसाजी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले उसके मालिकाना हक और संबंधित दस्तावेजों की अनिवार्य जांच की जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी, बल्कि आम लोगों की मेहनत की कमाई को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। यह कदम भू-माफियाओं और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन के अवैध सौदे करने वाले गिरोहों पर भी प्रभावी अंकुश लगाएगा।

संपत्ति विवादों को कम करने की दिशा में बड़ा कदम

प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े विवाद लंबे समय से एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग जमीन खरीदने के बाद यह पता लगाते हैं कि जिस जमीन की उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, वह पहले से विवादित है या उस पर किसी अन्य व्यक्ति का दावा है।

कई मामलों में यह भी सामने आता है कि जमीन के दस्तावेज फर्जी होते हैं या एक ही जमीन की कई लोगों को रजिस्ट्री कर दी जाती है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसकी आर्थिक व मानसिक दोनों तरह से भारी क्षति होती है। सरकार का मानना है कि रजिस्ट्री से पहले ही यदि जमीन के दस्तावेजों और मालिकाना हक की जांच हो जाएगी तो ऐसे विवादों की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।

नई व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता

नई व्यवस्था के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति द्वारा जमीन बेची जा रही है, वह वास्तव में उसका वैध मालिक है या नहीं। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड, खतौनी, खसरा, नक्शा और अन्य दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि जमीन पर किसी प्रकार का विवाद, बंधक या कानूनी रोक तो नहीं है। जब सभी दस्तावेजों की पुष्टि हो जाएगी, तभी रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे जमीन के लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी।

खरीदारों को मिलेगा सुरक्षा का भरोसा

प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा के अनुसार, “जब रजिस्ट्री से पहले ही जमीन की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और दस्तावेजों की पुष्टि हो जाएगी, तब फर्जी सौदे और डुप्लीकेट कागजात के जरिए धोखाधड़ी करना लगभग असंभव हो जाएगा।” उनका कहना है कि इससे लोगों का जमीन और रियल एस्टेट में निवेश करने का भरोसा भी बढ़ेगा।

भू-माफियाओं पर कसेगा शिकंजा

प्रदेश में कई वर्षों से भू-माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री करने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में अक्सर गरीब या साधारण लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर जमीन खरीदते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वे ठगी का शिकार हो गए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भू-माफियाओं के लिए इस तरह के फर्जी सौदे करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री से पहले ही दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी।

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ेगा। जब जमीन से जुड़े लेनदेन पारदर्शी और सुरक्षित होंगे तो निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इससे आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट भी जमीन से संबंधित विवादों के कारण अटक जाते हैं। यदि जमीन के रिकॉर्ड स्पष्ट और प्रमाणित होंगे तो ऐसी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

भू-माफियाओं के खिलाफ पहले से जारी है अभियान

योगी सरकार पहले से ही प्रदेश में भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। कई जिलों में अवैध कब्जों को हटाने और सरकारी जमीनों को मुक्त कराने की कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार ने एंटी-भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जो ऐसे मामलों की निगरानी करती है और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करती है। नई रजिस्ट्री व्यवस्था इस अभियान को और मजबूत आधार देने का काम करेगी।

तकनीक का भी लिया जाएगा सहारा

सरकार की योजना है कि जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराया जाए। इससे दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सकेगी। डिजिटल रिकॉर्ड होने से यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक ही जमीन को अलग-अलग लोगों के नाम पर दर्ज करने जैसी गड़बड़ियां न हो सकें।

आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम लोगों को जमीन खरीदते समय पहले की तरह असमंजस की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्री से पहले ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन पूरी तरह वैध है या नहीं। इससे लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।

संपत्ति बाजार में आएगा विश्वास

जमीन और संपत्ति का बाजार किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि इस क्षेत्र में पारदर्शिता और भरोसा कायम रहता है तो निवेश भी बढ़ता है और विकास की गति भी तेज होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला संपत्ति बाजार को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Video: राजनाथ सिंह के कार्यक्रम से पहले यूजीसी मुद्दे पर सवर्ण मोर्चा नेता संदीप सिंह हाउस अरेस्ट
लखनऊ
UGC मुद्दे पर सवाल उठाने की अपील के बाद सवर्ण मोर्चा नेता संदीप सिंह हाउस अरेस्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 04:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP News: रजिस्ट्री से पहले जमीन के मालिकाना हक की जांच अनिवार्य, फर्जी सौदों पर सख्ती

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोकशी पर Yogi सरकार का सख्त एक्शन, 35 हजार आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति जब्त

गोकशी और गौ तस्करी पर योगी सरकार का कड़ा शिकंजा, 35 हजार से अधिक आरोपी गिरफ्तार, 83 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

पैनिक फैलाया जा रहा है या पैनिक है? सरकार जवाब दे…डिंपल बोलीं – लाइन में खड़े हजारों लोग

लखनऊ

राजनाथ सिंह के कार्यक्रम से पहले यूजीसी मुद्दे पर सवर्ण मोर्चा नेता संदीप सिंह हाउस अरेस्ट

UGC मुद्दे पर सवाल उठाने की अपील के बाद सवर्ण मोर्चा नेता संदीप सिंह हाउस अरेस्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

क्या सरकार के पास है LPG का पर्याप्त भंडार? चंद्रशेखर आजाद ने PM मोदी से मांगा जवाब

LPG संकट को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने मांगी पारदर्शिता
लखनऊ

लखनऊ: पुलिस को चुनौती देने वाला ‘छोटे विलेन’ गिरफ्तार, थाने में रोते हुए मांगी माफी

पुलिस को चुनौती देने वाला ‘छोटे विलेन’ गिरफ्तार, थाने में रोते हुए मांगी माफी (Source: Police Media Cell)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.