UP News: रजिस्ट्री से पहले जमीन के मालिकाना हक की जांच अनिवार्य, फर्जी सौदों पर सख्ती

नई व्यवस्था के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति द्वारा जमीन बेची जा रही है, वह वास्तव में उसका वैध मालिक है या नहीं। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड, खतौनी, खसरा, नक्शा और अन्य दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि जमीन पर किसी प्रकार का विवाद, बंधक या कानूनी रोक तो नहीं है। जब सभी दस्तावेजों की पुष्टि हो जाएगी, तभी रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे जमीन के लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी।