उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: झांसी से प्रयागराज, बरौनी होते हुए आसनसोल के लिए स्पेशल ट्रेन, देखें टाइम टेबल

Special train from Jhansi to Asansol via Prayagraj Ballia: उत्तर मध्य रेलवे ने झांसी से आसनसोल के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। यह रेलगाड़ी उरई, पुखरायां, गोविंदपुरी, फतेहपुर, गाजीपुर, प्रयागराज होते हुए आसनसोल जाएगी। खास बात यह है कि यह ट्रेन प्रयागराज से गाजीपुर सिटी, बलिया, सुरेमनपुर, छपरा, गाजीपुर, बनारसी कैंट, बनारस, बरौनी, क्यूल, झाझा होते हुए आसनसोल तक की यात्रा करेगी। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेन का टाइम टेबल जारी किया गया है। यह ट्रेन प्रत्येक रविवार और बुधवार को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से चलेगी जबकि आसनसोल से यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को चलेगी। गाड़ी संख्या 04185 और 04186 के नंबर से चलेगी। खास बात यह है कि यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से नहीं गुजरेगी। जिसका टाइम टेबल इस प्रकार है-