प्रयागराज में डॉक्टर की रहस्यमयी मौत, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के सर्जरी विभाग में पढ़ रहे द्वितीय वर्ष के छात्र डॉक्टर आदित्य की रविवार रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सोमवार सुबह जब यह खबर सामने आई तो अस्पताल के डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। मामले की जांच जार्जटाउन पुलिस कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर आदित्य अल्लापुर में रहते थे। रविवार रात वह अपनी एक महिला डॉक्टर मित्र से मिलने गए थे। इसी दौरान बाथरूम में उनका पैर फिसल गया, जिससे उन्हें चोट लग गई। उन्हें तुरंत एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद अस्पताल में चर्चा का माहौल है और कुछ लोग इसे आत्महत्या से जोड़कर भी देख रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य के अनुसार, शुरुआती जानकारी में यही सामने आया है कि डॉक्टर को चोट लगने के बाद अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हुई।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।
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