प्रयागराज में डॉक्टर की रहस्यमयी मौत, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद अस्पताल में चर्चा का माहौल है और कुछ लोग इसे आत्महत्या से जोड़कर भी देख रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य के अनुसार, शुरुआती जानकारी में यही सामने आया है कि डॉक्टर को चोट लगने के बाद अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हुई।