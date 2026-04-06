70 की उम्र में इश्क बना मौत की वजह! प्रेमिका के पति ने कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
प्रयागराज से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां प्रेम प्रसंग में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुजुर्ग हजारीलाल की हत्या का खुलासा कर दिया है। जांच में पता चला कि इस वारदात के पीछे प्रेम संबंध की कहानी थी। जिसमें प्रेमिका के पति ने गुस्से में आकर हत्या कर दी।
प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के धनुआ गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक की पहचान 70 वर्षीय हजारीलाल के रूप में हुई। जो एक ठेकेदार के यहां बालू और गिट्टी की देखरेख का काम करते थे। 2 अप्रैल की रात वह रोज की तरह सो रहे थे। लेकिन अगली सुबह उनका खून से लथपथ शव चारपाई पर मिला। उन्हें किसी धारदार हथियार से बेरहमी से मार दिया गया था।
इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक के बेटे सोनू ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे-धीरे सुराग जुटाते हुए आरोपी तक पहुंच गई।
जांच के दौरान पुलिस ने गांव के ही 66 वर्षीय रामलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी और हजारीलाल के बीच पिछले करीब आठ साल से संबंध थे। इस बात को लेकर वह अंदर ही अंदर गुस्से में था। घटना वाली रात उसने मौका देखकर हजारीलाल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है।
इस पूरे मामले ने लोगों को इसलिए भी हैरान कर दिया क्योंकि हजारीलाल की उम्र 70 साल थी और उनका परिवार भी बड़ा था। उनके बेटे-बहू के साथ-साथ नाती-पोते भी हैं। इतनी उम्र में प्रेम संबंध और फिर उसकी वजह से हुई हत्या ने गांव के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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