70 की उम्र में इश्क बना मौत की वजह! प्रेमिका के पति ने कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट, जांच में चौंकाने वाले खुलासे

प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के धनुआ गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक की पहचान 70 वर्षीय हजारीलाल के रूप में हुई। जो एक ठेकेदार के यहां बालू और गिट्टी की देखरेख का काम करते थे। 2 अप्रैल की रात वह रोज की तरह सो रहे थे। लेकिन अगली सुबह उनका खून से लथपथ शव चारपाई पर मिला। उन्हें किसी धारदार हथियार से बेरहमी से मार दिया गया था।

इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक के बेटे सोनू ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे-धीरे सुराग जुटाते हुए आरोपी तक पहुंच गई।