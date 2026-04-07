प्रयागराज में दर्दनाक सीन: गेहूं कटाई के दौरान 16 साल का किशोर थ्रेसर मशीन में चला गया, पैर बाहर रह गए

Tragic accident in Prayagraj: प्रयागराज में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब गेहूं की मड़ाई के समय एक किशोर थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया। देखते-देखते किशोर का हाथ मशीन के अंदर चला गया। इतनी तेजी से घटनाक्रम हुआ कि थ्रेसर मशीन किशोर को अपनी ओर खींच लिया। केवल दोनों पैर बाहर निकला रहा। यह देख मौके पर चीख-पुकार मच गई। मौके पर आए लोगों ने थ्रेसर मशीन को बंद कराया। भूसे के साथ खून भी आ गया था। कड़ी मशक्कत से किशोर को बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। किशोर कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। घटना बहरिया थाना क्षेत्र का है।