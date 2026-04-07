7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

2 मासूम बेटियों के सिर से उठा माता-पिता का साया; बंद कमरे में तड़पते रहे दंपती; पति-पत्नी दोनों की मौत

Husband Wife Set Themselves On Fire: दंपती ने खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली। तड़प-तड़प कर दोनों की मौत हो गई। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

Apr 07, 2026

drug addiction destroys family couple sets fire both die meerut suicide news

दंपती ने खुद को लगाई आग, दोनों की मौत। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Husband Wife Set Themselves On Fire: उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोहियानगर क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां नशे की लत ने एक हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह बिखेर दिया। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि दोनों ने एक साथ आत्मघाती कदम उठा लिया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

दो मासूम बेटियों के सिर से उठा माता-पिता का साया

इस घटना ने सबसे ज्यादा 2 मासूम बच्चियों को प्रभावित किया है, जिनके सिर से एक ही दिन में माता-पिता का साया उठ गया। दंपती की बड़ी बेटी मरियम महज सवा साल की है, जबकि छोटी बेटी अया अभी एक महीने की भी नहीं हुई थी।

परिवार का परिचय और पृष्ठभूमि

लोहियानगर के उमर गार्डन निवासी हारुन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके साथ पत्नी शबनम, 28 वर्षीय बेटा जुबैर और बहू निदा रहते थे। हारुन ने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर पावरलूम मशीनें लगा रखी थीं, जबकि परिवार ऊपरी मंजिल पर निवास करता था। जुबैर की शादी करीब 3 साल पहले भगत सिंह मार्केट निवासी निदा से हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ जुबैर की नशे की आदत ने रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया।

नशे को लेकर अक्सर होता था विवाद

परिजनों के अनुसार, जुबैर की नशे की लत को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। निदा इस आदत का विरोध करती थीं, जिससे घर में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी। शनिवार को भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो धीरे-धीरे बढ़कर गंभीर झगड़े में बदल गई।

कमरे में बंद होकर उठाया खौफनाक कदम

शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि जुबैर और निदा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक साथ खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। जब तक परिजन दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, तब तक दोनों लगभग 80 प्रतिशत तक झुलस चुके थे। यह दृश्य देखकर परिवार के लोग स्तब्ध रह गए।

अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत

गंभीर हालत में दोनों को तुरंत मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के सफदरजंग (Safdarjung Hospital) रेफर कर दिया। इलाज के दौरान रविवार शाम को पत्नी निदा की मौत हो गई, जबकि कुछ घंटों बाद सोमवार दोपहर में जुबैर ने भी दम तोड़ दिया।

परिवार में पसरा मातम, बुजुर्ग माता-पिता बेहाल

जैसे ही दोनों की मौत की खबर घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। बेटे और बहू को खोने के गम में बुजुर्ग माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। अब सबसे बड़ी चिंता दोनों मासूम बच्चियों के भविष्य को लेकर है, जिनकी जिम्मेदारी अब दादा-दादी पर आ गई है।

ये भी पढ़ें

बिस्तर पर नग्नअवस्था में मिली पत्नी की लाश; हत्या के बाद नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा पति, बेटे के साथ क्या किया?
मेरठ
wife murdered by husband then admitted to drug de addiction centre know whole story meerut

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 04:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / 2 मासूम बेटियों के सिर से उठा माता-पिता का साया; बंद कमरे में तड़पते रहे दंपती; पति-पत्नी दोनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिस्तर पर नग्नअवस्था में मिली पत्नी की लाश; हत्या के बाद नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा पति, बेटे के साथ क्या किया?

wife murdered by husband then admitted to drug de addiction centre know whole story meerut
मेरठ

‘कार्यकर्ता खुद को नहीं माने उपेक्षित, कभी भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान

former bjp state president bhupendra chaudhary big statement said every worker can get a big post
मेरठ

कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट में मची अफरा-तफरी, व्यापारियों ने लिया आर-पार का फैसला,रात भर चली बैठकें

मेरठ सेंट्रल मार्केट में रातभर अफरा-तफरी
मेरठ

‘पठान हूं, गद्दारी नहीं करूंगा…’ दुबई में बैठे आतंकी ‘आकिब’ का वीडियो वायरल, मेरठ कनेक्शन ने मचाया हड़कंप

दुबई में बैठा ‘देशभक्त’ या आतंकी मास्टरमाइंड?
मेरठ

एक भाई को मारना था, 3 की गई जान, गूगल पर सीखा तरीका और शराब में मिलाया सायनाइड

Three people died in Meerut while trying to kill their brother
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.