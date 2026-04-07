2 मासूम बेटियों के सिर से उठा माता-पिता का साया; बंद कमरे में तड़पते रहे दंपती; पति-पत्नी दोनों की मौत

लोहियानगर के उमर गार्डन निवासी हारुन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके साथ पत्नी शबनम, 28 वर्षीय बेटा जुबैर और बहू निदा रहते थे। हारुन ने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर पावरलूम मशीनें लगा रखी थीं, जबकि परिवार ऊपरी मंजिल पर निवास करता था। जुबैर की शादी करीब 3 साल पहले भगत सिंह मार्केट निवासी निदा से हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ जुबैर की नशे की आदत ने रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया।