‘कार्यकर्ता खुद को नहीं माने उपेक्षित, कभी भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान

Bhupendra Chaudhary Big Statement: उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर बागपत रोड स्थित हरमन सिटी में पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संयुक्त कार्यक्रम में क्षेत्रीय, महानगर और जिला कार्यालय के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का ध्वज फहराया।