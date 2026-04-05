इन जिलों में मिलेगी चलते-फिरते पासपोर्ट ऑफिस की सुविधा! नोट कर लें डेट

Special Initiative For Passport Verification: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पासपोर्ट बनवाने के लिए सत्यापन (वेरिफिकेशन) की अपॉइंटमेंट वेटिंग इन दिनों 2 महीने से अधिक हो गई है। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद ने एक विशेष पहल की है। बढ़ती मांग और लंबी प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिए 7 से 9 अप्रैल तक 3 दिन के लिए पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू की जा रही है।