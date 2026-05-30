1.5 महीने से लापता राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, परिजन बोले- SSP साहब मेरी बेटी ला दो

मेरठ : राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी और इंटरमीडिएट छात्रा अनुष्का के लापता होने का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। करीब 1.5 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिवार अब बेहद परेशान है और पुलिस प्रशासन से बेटी की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहा है। अनुष्का मेरठ में रहकर पढ़ाई करती थी। उसने किराए पर कमरा ले रखा था। वह कबड्डी की नेशनल लेवल की प्लेयर थी। लेकिन, 1.5 महीने से अनुष्का से संपर्क न होने पर परिवार के लोग काफी परेशान हैं।