लखनऊ में बीजेपी नेता की पीट-पीटकर हत्या, सिगरेट से शुरू हुए विवाद में ईंट-पत्थर से मारकर ले ली जान

शिवम के छोटे भाई सौरभ सिंह ने बताया कि 26 मई की सुबह करीब 4 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली। जब वह अस्पताल पहुंचे तो शिवम की हालत बहुत खराब थी। सौरभ ने आरोप लगाया कि शिवम के साथ आए दोस्तों ने भी कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा, 'लगता है कि वे भी इस साजिश में शामिल थे। एक ड्राइवर भी उनके साथ था, लेकिन घटना के बाद से कोई हाल-चाल तक नहीं ले रहा है।' शिवम सिंह अयोध्या में भाजपा कार्यसमिति के सदस्य थे। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही और गुमराह करने का भी आरोप लगाया है।