मुर्गी पालन से कमाएं लाखों रुपये, सरकार दे रही ₹70 लाख तक का लोन, जानें कैसे मिलेगा फायदा

यूपी सरकार ने इस योजना के नियम बहुत आसान रखे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही आपके पास फार्म बनाने के लिए कम से कम 1 से 3 एकड़ तक की जमीन होनी चाहिए।

अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। पहचान पत्र के तौर पर आप अपना वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड या किराएनामा चल जाएगा। इसके अलावा आपको अपने पास पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, एक गारंटर होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा करनी होगी, जिसमें बिजनेस की लागत और कमाई का पूरा ब्योरा देना होता है। ध्यान रहे कि सरकारी नियमों के अनुसार सही वेरिफिकेशन के लिए आपके सभी कागजात एकदम सही होने चाहिए।