‘सुनो-समझो-बदलो’ का नया मिशन: विनोद तावड़े ने यूपी के नेताओं से पूछे 3 तीखे सवाल

विनोद तावड़े ने इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से विस्तृत चर्चा की। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल रहे। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, रमापति राम त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत बाजपेयी और महेंद्र नाथ पांडे से भी मुलाकात हुई। कैबिनेट मंत्रियों में सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और धर्मपाल सिंह लोधी शामिल थे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री बेबी रानी मौर्या, रजनी तिवारी और स्वतंत्रदेव सिंह से भी बातचीत हुई। महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और विनय कटियार समेत अन्य कई नेताओं से भी तावड़े ने फीडबैक लिया। कुछ नेताओं से फोन पर भी चर्चा की गई।