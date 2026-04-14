Gold & Silver Prices: सोना-चांदी के दामों में उछाल, 15 तारीख से खरीदारी का सुनहरा मौका

जारी दरों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,43,500 रुपये (92 प्रतिशत शुद्धता) और 18 कैरेट सोना 1,18,400 रुपये (76 प्रतिशत शुद्धता) के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर चांदी के दाम भी ऊंचाई पर हैं। 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है, जबकि आभूषणों में उपयोग होने वाली चांदी का मूल्य 2,48,000 रुपये प्रति किलो बताया गया है। इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अलग से जोड़े जाएंगे।