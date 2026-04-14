Gold & Silver Prices: सोना-चांदी के दामों में उछाल, 15 तारीख से खरीदारी का सुनहरा मौका

सर्राफा बाजार में तेजी: सोना-चांदी के दामों में उछाल, 15 से शुरू होगी बेहतर खरीदारी का अवसर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Gold and Silver Price: वैश्विक बाजारों के उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग के प्रभाव के चलते सर्राफा बाजार में एक बार फिर तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। सोना और चांदी के दामों में हाल के दिनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और आम उपभोक्ताओं दोनों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार खुदरा ग्राहकों के लिए सोने और चांदी के नए भाव घोषित किए गए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से तेजी का संकेत मिल रहा है।
जारी दरों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,43,500 रुपये (92 प्रतिशत शुद्धता) और 18 कैरेट सोना 1,18,400 रुपये (76 प्रतिशत शुद्धता) के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर चांदी के दाम भी ऊंचाई पर हैं। 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है, जबकि आभूषणों में उपयोग होने वाली चांदी का मूल्य 2,48,000 रुपये प्रति किलो बताया गया है। इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अलग से जोड़े जाएंगे।
व्यापारियों का मानना है कि सोना-चांदी की कीमतों में यह तेजी कई कारणों से देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, महंगाई का दबाव और निवेशकों का सुरक्षित विकल्प की ओर झुकाव इन प्रमुख कारणों में शामिल हैं। जब भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में प्राथमिकता देते हैं, जिससे इसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं।
सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि 15 तारीख से बाजार में खरीदारी के लिए बेहतर माहौल बनने की संभावना है। इसके पीछे मुख्य कारण त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन की शुरुआत को माना जा रहा है। भारतीय समाज में सोना और चांदी केवल निवेश का माध्यम नहीं बल्कि परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक हैं। ऐसे में मांग का बढ़ना स्वाभाविक है।
व्यापारियों के अनुसार, वर्तमान समय में कीमतें ऊंचे स्तर पर जरूर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनमें और बदलाव संभव है। जो ग्राहक लंबे समय के निवेश की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय धीरे-धीरे खरीदारी शुरू करने का हो सकता है। वहीं, जिन लोगों को शादी या अन्य अवसरों के लिए आभूषण खरीदने हैं, वे भी बाजार की चाल पर नजर रखते हुए चरणबद्ध तरीके से खरीदारी कर सकते हैं।
बाजार के जानकार यह भी सलाह दे रहे हैं कि ग्राहक खरीदारी करते समय हॉलमार्किंग पर विशेष ध्यान दें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी होता है और इससे उपभोक्ताओं को ठगी से बचाया जा सकता है। इसके अलावा बिल लेना भी बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या होने पर ग्राहक अपने अधिकारों का उपयोग कर सके।
चांदी की बात करें तो औद्योगिक उपयोग और निवेश दोनों ही कारणों से इसकी मांग में वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य उद्योगों में चांदी का उपयोग बढ़ने से इसकी कीमतों को समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही निवेशकों द्वारा चांदी को भी सुरक्षित विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है।
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहती हैं, तो सोना और चांदी दोनों ही आने वाले समय में और मजबूत हो सकते हैं। हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव हमेशा बना रहता है, इसलिए निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना और विशेषज्ञों की सलाह लेना जरूरी है।
स्थानीय सर्राफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे-जैसे 15 तारीख नजदीक आएगी, बाजार में रौनक और बढ़ेगी। लोग पहले से ही कीमतों की जानकारी लेकर अपनी खरीदारी की योजना बना रहे हैं।
(नोट: उपरोक्त दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं हैं। खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार में दरों की पुष्टि अवश्य करें।)
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