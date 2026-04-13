MP Sports Mahakumbh 2026: लखनऊ में खेल महाकुंभ शुरू, गिरीश यादव बोले-खिलाड़ियों के लिए सरकार ने खोले नए अवसर, उमड़ा जनसैलाब

MP Sports Mahakumbh Lucknow: राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आज सांसद खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, कोच, खेल प्रेमी और आम नागरिक शामिल हुए। आयोजन को लेकर पूरे स्टेडियम में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

