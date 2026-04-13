Ambedkar Jayanti: लखनऊ में अंबेडकर जयंती पर बसपा का शक्ति प्रदर्शन, दो लाख से अधिक जुटेंगे कार्यकर्ता

14 अप्रैल को भव्य आयोजन, मायावती करेंगी श्रद्धासुमन अर्पित और कार्यकर्ताओं को देंगी संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Ambedkar Social Transformation Site: भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा 14 अप्रैल को आयोजित किए जा रहे इस भव्य कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि इस आयोजन में प्रदेश के सभी 18 मंडलों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे, और कुल मिलाकर दो लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है।
इस आयोजन को केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी समीकरणों के मद्देनजर यह आयोजन बसपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 14 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत अपने मॉल एवेन्यू स्थित आवास पर डॉ. आंबेडकर के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर करेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, वे इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के नाम एक विशेष संदेश भी जारी करेंगी, जिसमें संगठन को मजबूत करने और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया जाएगा। मायावती का यह संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए न केवल प्रेरणादायक माना जा रहा है, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति की दिशा भी तय कर सकता है।
कार्यक्रम का मुख्य आयोजन आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, गोमती नगर में किया जाएगा। यह वही स्थान है जो बहुजन आंदोलन और सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां पर प्रदेश के सभी जिलों और 18 मंडलों से भारी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे। मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन की दिशा, नीतियों और भविष्य की रणनीति पर विचार रखेंगे।
पार्टी संगठन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में दो लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। बसपा की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए भोजन, पेयजल, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।
कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के सभी जोनल प्रभारी राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। लगातार बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। जिलों से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए परिवहन व्यवस्था, ठहरने की सुविधा और मार्ग निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी संगठन का मानना है कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठनात्मक एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन है, जो आने वाले समय में राजनीतिक संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कार्यक्रम को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए पूरे शहर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मॉल एवेन्यू से लेकर गोमतीनगर तक के मार्ग को पोस्टर, बैनर और झंडों से सजाया जाएगा। जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, जहां कार्यकर्ता और समर्थक आने वाले लोगों का स्वागत करेंगे। शहर में बहुजन समाज पार्टी के झंडों और डॉ. आंबेडकर के संदेशों से वातावरण पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा दिखाई देगा।
इस कार्यक्रम के माध्यम से बसपा एक बार फिर सामाजिक न्याय, समानता और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की विचारधारा को केंद्र में लाने का प्रयास कर रही है। पार्टी का कहना है कि आंबेडकर का संदेश आज भी प्रासंगिक है और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए उनकी विचारधारा मार्गदर्शक है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस तरह के आयोजन संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हैं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
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