Ambedkar Jayanti: लखनऊ में अंबेडकर जयंती पर बसपा का शक्ति प्रदर्शन, दो लाख से अधिक जुटेंगे कार्यकर्ता

Ambedkar Social Transformation Site: भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा 14 अप्रैल को आयोजित किए जा रहे इस भव्य कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि इस आयोजन में प्रदेश के सभी 18 मंडलों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे, और कुल मिलाकर दो लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है।