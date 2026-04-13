13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Ambedkar Jayanti: लखनऊ में अंबेडकर जयंती पर बसपा का शक्ति प्रदर्शन, दो लाख से अधिक जुटेंगे कार्यकर्ता

Ambedkar Jayanti Program: अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में बसपा भव्य शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में मायावती श्रद्धांजलि देंगी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Apr 13, 2026

14 अप्रैल को भव्य आयोजन, मायावती करेंगी श्रद्धासुमन अर्पित और कार्यकर्ताओं को देंगी संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

14 अप्रैल को भव्य आयोजन, मायावती करेंगी श्रद्धासुमन अर्पित और कार्यकर्ताओं को देंगी संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Ambedkar Social Transformation Site: भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा 14 अप्रैल को आयोजित किए जा रहे इस भव्य कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि इस आयोजन में प्रदेश के सभी 18 मंडलों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे, और कुल मिलाकर दो लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है।

इस आयोजन को केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी समीकरणों के मद्देनजर यह आयोजन बसपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

सुबह मॉल एवेन्यू स्थित आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी मायावती

बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 14 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत अपने मॉल एवेन्यू स्थित आवास पर डॉ. आंबेडकर के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर करेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, वे इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के नाम एक विशेष संदेश भी जारी करेंगी, जिसमें संगठन को मजबूत करने और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया जाएगा। मायावती का यह संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए न केवल प्रेरणादायक माना जा रहा है, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति की दिशा भी तय कर सकता है।

गोमतीनगर स्थित आंबेडकर स्थल पर होगा मुख्य आयोजन

कार्यक्रम का मुख्य आयोजन आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, गोमती नगर में किया जाएगा। यह वही स्थान है जो बहुजन आंदोलन और सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां पर प्रदेश के सभी जिलों और 18 मंडलों से भारी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे। मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन की दिशा, नीतियों और भविष्य की रणनीति पर विचार रखेंगे।

दो लाख से अधिक भीड़ जुटने की संभावना

पार्टी संगठन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में दो लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। बसपा की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए भोजन, पेयजल, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

जोनल प्रभारी और पदाधिकारी मैदान में

कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के सभी जोनल प्रभारी राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। लगातार बैठकें कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। जिलों से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए परिवहन व्यवस्था, ठहरने की सुविधा और मार्ग निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी संगठन का मानना है कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठनात्मक एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन है, जो आने वाले समय में राजनीतिक संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मॉल एवेन्यू से गोमतीनगर तक सजेगा मार्ग

कार्यक्रम को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए पूरे शहर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मॉल एवेन्यू से लेकर गोमतीनगर तक के मार्ग को पोस्टर, बैनर और झंडों से सजाया जाएगा। जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, जहां कार्यकर्ता और समर्थक आने वाले लोगों का स्वागत करेंगे। शहर में बहुजन समाज पार्टी के झंडों और डॉ. आंबेडकर के संदेशों से वातावरण पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा दिखाई देगा।

सामाजिक न्याय और आंबेडकर विचारधारा पर फोकस

इस कार्यक्रम के माध्यम से बसपा एक बार फिर सामाजिक न्याय, समानता और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की विचारधारा को केंद्र में लाने का प्रयास कर रही है। पार्टी का कहना है कि आंबेडकर का संदेश आज भी प्रासंगिक है और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए उनकी विचारधारा मार्गदर्शक है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस तरह के आयोजन संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हैं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।

ये भी पढ़ें

Bank Holiday: इस हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, काम निपटाने से पहले छुट्टियां जरूर देखें
लखनऊ
अंबेडकर जयंती, बैसाखी और बिहू के कारण कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 12:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Ambedkar Jayanti: लखनऊ में अंबेडकर जयंती पर बसपा का शक्ति प्रदर्शन, दो लाख से अधिक जुटेंगे कार्यकर्ता

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में शिक्षा को नई उड़ान,Yogi Government ने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्कूल का किया उद्घाटन

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन, ‘हमारा जन भवन’ पुस्तक का भी विमोचन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Heat Wave Alert in UP: लखनऊ समेत पूरे यूपी में बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार, पश्चिमी यूपी में तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Bank Holiday: इस हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, काम निपटाने से पहले छुट्टियां जरूर देखें

अंबेडकर जयंती, बैसाखी और बिहू के कारण कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

सपा को चाहिए कांग्रेस का ‘हाथ’, लेकिन जब-जब हुआ गठबंधन अखिलेश को मिली करारी हार, हर बार नहीं बना समीकरण

कांग्रेस के साथ ही क्यों टिके अखिलेश?
लखनऊ

UP पंचायत चुनाव: मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन टला, अब 22 अप्रैल को होगी जारी

पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बढ़ी हलचल, अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को शामिल करने पर जोर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.