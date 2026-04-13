Bank Holiday: इस हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, काम निपटाने से पहले छुट्टियां जरूर देखें

Bank Holiday Alert:अगर आप इस सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के बावजूद आज भी कई ऐसे कार्य हैं, जिनके लिए बैंक शाखा जाना अनिवार्य होता है, जैसे चेक क्लियरेंस, केवाईसी अपडेट, ड्राफ्ट बनवाना या बड़े नकद लेन-देन। ऐसे में बैंक की छुट्टियों की जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में बैंक लगभग 4 दिन बंद रहेंगे।