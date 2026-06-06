विराट कोहली क्यों जाते हैं प्रेमानंद महाराज के पास? रामभद्राचार्य ने बताया

राजनीति और संन्यास के संबंध पर बोलते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि सामान्य रूप से संन्यासी का मुख्य कार्य राजनीति करना नहीं होता। उनका प्रमुख दायित्व साधना, धर्म प्रचार और समाज का मार्गदर्शन करना है। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उल्लेख करते हुए उन्हें एक अपवाद बताया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ संन्यासी होते हुए भी प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और कानून-व्यवस्था से लेकर विकास तक अनेक क्षेत्रों में सकारात्मक प्रयास दिखाई दे रहे हैं।