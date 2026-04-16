बम की तरह फट गया AC का कंप्रेसर! आग की लपटें विकराल होने के बाद मची अफरातफरी; बैंक्वेट हॉल में लगी आग

सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग सक्रिय हो गया। आलमबाग फायर स्टेशन से अधिकारी धर्मपाल सिंह दो दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे। इसके अलावा पीजीआई, हजरतगंज और इंदिरानगर से भी एक-एक गाड़ी बुलाई गई। कुल 5 दमकल गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।