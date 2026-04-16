लखनऊ अग्निकांड: जलती बस्ती की खौफनाक तस्वीरें आई सामने, तबाही देख कांप उठा शहर

Lucknow Slum Vikas Nagar Fire: राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में बुधवार शाम एक भीषण अग्निकांड ने भारी तबाही मचा दी। सेक्टर-12 रिंग रोड के किनारे स्थित एक अवैध बस्ती में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और लगभग 1200 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में किसी आधिकारिक जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों के लापता होने और भारी नुकसान की खबरों से इलाके में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

