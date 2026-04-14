‘गद्दी से उतरकर जाइए, नहीं तो…’ नोएडा हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर बड़ा हमला, लगाए गंभीर आरोप

अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अगर मुख्यमंत्री नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को किसी की साजिश बता रहे हैं, तो एक सवाल जनता पूछ रही है। अखिलेश ने पूछा कि खुफिया पुलिस बंगाल प्रचार करने गई थी या वनस्पति की खोजबीन में लगी थी? उन्होंने कहा कि मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद का आरोप लगाने से पहले सरकार यह बताए कि पिछले 10 सालों में उसने ऐसा क्या किया कि हालात इतने बुरे हो गए।