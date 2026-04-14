PDA Campaign in UP: अखिलेश यादव का PDA अभियान शुरू, युवाओं-किसानों से संवाद, चुनावी तैयारी तेज

यूपी में सपा का ‘विजन इंडिया पीडीए’ अभियान: युवाओं और किसानों पर फोकस, गाजियाबाद से होगा आगाज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
PDA campaign UP elections: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav अब राज्य में ‘विजन इंडिया पीडीए’ अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह अभियान संसद सत्र के बाद गाजियाबाद से शुरू होगा और इसके जरिए युवाओं, किसानों और विभिन्न वर्गों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने की रणनीति तैयार की गई है।
राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस पहल के माध्यम से न केवल अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाना चाहती है, बल्कि युवाओं के मुद्दों को समझकर उन्हें अपने पक्ष में साधने की भी कोशिश करेगी।
‘विजन इंडिया पीडीए’ अभियान का उद्देश्य केवल राजनीतिक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक और विकासात्मक पहल के रूप में पेश किया जा रहा है। इसमें ‘पीडीए’ का अर्थ भी खास तौर पर तय किया गया है,पी यानी प्लान (Plan), डी यानी डेवलप (Develop) और ए यानी एसेंट (Ascent)। इस अवधारणा के जरिए विकास की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है।
गाजियाबाद से शुरू होने वाले इस अभियान में Akhilesh Yadav युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, डिजिटल अवसर और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही किसानों के साथ कृषि से जुड़े विषयों-जैसे फसल की लागत, एमएसपी, सिंचाई सुविधाएं और नई तकनीकों पर भी विस्तार से बातचीत की जाएगी।
सपा सूत्रों के अनुसार, गाजियाबाद के बाद यह अभियान राज्य के कई प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। इनमें Gautam Buddh Nagar, Jhansi, Prayagraj, Varanasi, Kanpur, Agra और Lucknow शामिल हैं। इन शहरों में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए पार्टी अलग-अलग वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान सपा की नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ‘पीडीए’ शब्द का उपयोग पहले राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे ‘विजन इंडिया’ के साथ जोड़कर गैर-सियासी रूप देने की कोशिश की जा रही है। इससे पार्टी एक सकारात्मक और विकास केंद्रित छवि बनाने का प्रयास कर रही है।
यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सपा का यह अभियान भी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। खासकर युवा वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए यह पहल काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या काफी अधिक है और उनका रुझान चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में Akhilesh Yadav का यह प्रयास युवाओं से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसके साथ ही किसानों के मुद्दों पर संवाद भी इस अभियान का प्रमुख हिस्सा है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सवाल लंबे समय से राजनीति के केंद्र में रहे हैं, और सपा इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर पार्टी उनके विश्वास को जीतने की कोशिश करेगी। इस अभियान के जरिए सपा यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘विजन इंडिया पीडीए’ को इसी सोच के साथ डिजाइन किया गया है।
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