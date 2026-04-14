PDA Campaign in UP: अखिलेश यादव का PDA अभियान शुरू, युवाओं-किसानों से संवाद, चुनावी तैयारी तेज

इसके साथ ही किसानों के मुद्दों पर संवाद भी इस अभियान का प्रमुख हिस्सा है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सवाल लंबे समय से राजनीति के केंद्र में रहे हैं, और सपा इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर पार्टी उनके विश्वास को जीतने की कोशिश करेगी। इस अभियान के जरिए सपा यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘विजन इंडिया पीडीए’ को इसी सोच के साथ डिजाइन किया गया है।