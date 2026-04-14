शादियों के सीजन में छाया गैस संकट; कैटरर्स और प्रशासन में खींचतान; नहीं मिल रहे व्यावसायिक सिलेंडर

LPG Gas Crisis in Wedding Season: राजधानी लखनऊ में 15 अप्रैल से शुरू हो रही सहालग (शादियों का सीजन) के साथ ही व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की भारी किल्लत सामने आने लगी है। इसके बाद मई महीने में जेठ के बड़े मंगल के आयोजन भी शुरू होने वाले हैं, जिससे गैस की मांग और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन द्वारा प्रति परिवार अधिकतम 8 सिलिंडर देने की सीमा तय करने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।