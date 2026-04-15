महिला आरक्षण पर मायावती का बड़ा दांव, 33% का समर्थन, लेकिन रख दी नई शर्त

बसपा ने केंद्र सरकार से मांग की कि महिला नत्थी को जल्द से जल्द लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने एक नई मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदरूनी हिस्सों में भी अलग-अलग तरह की समानताएं होनी चाहिए। इसमें प्रतिभावान जनजाति (एससी), जनजाति जनजाति (एसटी) और अन्य जनजाति वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए अलग-अलग कोटा तय किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बसपा ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उसने महिला नग्नता को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था. लेकिन अब जब अनंत सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो कुछ दल इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं।