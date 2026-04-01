पीएम सूर्य घर योजना से चमका लखनऊ, सोलर ऊर्जा में बना देश का अव्वल जिला, जानें कैसे मिलता है लाभ

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in/ पर जाएं। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और ओटीपी वेरिफाई करें। इसके बाद राज्य, जिला, डिस्कॉम और बिजली कंज्यूमर नंबर डालकर फॉर्म भरें। डिस्कॉम से फीजिबिलिटी अप्रूवल मिलने के बाद पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर चुनें। वेंडर साइट सर्वे करेगा और सोलर प्लांट इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉलेशन पूरा होने और नेट मीटरिंग सक्रिय होने के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक डिटेल्स और घर का प्रमाण शामिल हैं।