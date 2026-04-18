High Court Strict: विकासनगर अग्निकांड पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम-सीएमओ से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने इस मामले में जिला अधिकारी (डीएम), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और नगर निगम से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी आबादी अवैध रूप से बस गई और प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। विशेष रूप से कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) की जमीन पर बस्ती कैसे बस गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब जमीन सरकारी थी, तो वहां निर्माण और बसावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए।