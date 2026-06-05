जब उग्र लोगों की भीड़ में फंस गए थे अमित शाह, योगी आदित्य नाथ के ‘सैनिकों’ ने बचाया

उन दिनों पूर्वाञ्चल की राजनीति पर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे बाहुबली नेताओं का दबदबा था। आदित्य नाथ गोरखनाथ मठ से नए-नए जुड़े थे। छात्रों के समर्थन में एसपी के बंगले का घेराव कर वे उनके हीरो बन गए। लोगों को महंत दिग्विजय नाथ याद आने लगे, जिन्होंने 1921 के चौरी चौरा कांड में अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि जिस भीड़ ने चौरी चौरा में थाने में आग लगाई थी, उसका नेतृत्व महंत दिग्विजय नाथ ने ही किया था। इस कांड के विरोध में ही महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा की थी।