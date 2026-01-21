बनारस दंगा: डीएम-एसपी को हटाइए- पीएम ने किया था फोन, सीएम बोले- नहीं

भीड़ का नेतृत्व करने वाले लोग सुनने को तैयार नहीं थे। वे और उग्र हो रहे थे। इसी बीच एक बड़ा पत्थर शर्मा की ओर आया और उनकी जीप का शीशा तोड़ गया। इसके बाद और पत्थरों से हमले हुए। किसी तरह शर्मा और उनकी टीम ने खुद को बचाया। इस बीच आंसू गैस दस्ता भी आ गया था। तब शर्मा ने आखिरी चेतावनी दी। भीड़ ने इसे भी अनसुना कर दिया। तब शर्मा ने भीड़ का नेतृत्व करने वाले शख्स को निशाना बना कर आंसू गैस का गोला दाग दिया। इसने तेज आवाज के साथ नेता को जख्मी कर दिया। जख्म उसकी जांघ में हुआ। भीड़ में से आवाज आने लगी- फायरिंग हो गई, फायरिंग हो गई। इसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। इस बीच पीएसी के और जवान पहुंच गए थे। उन्होंने गड़बड़ करने वाले दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया और घायल नेता को अस्पताल भिजवाया।