E-Bus Service: लखनऊ में ई-बस सेवा का विस्तार, एयरपोर्ट से इंजीनियरिंग कॉलेज तक सीधी सुविधा शुरू

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (अमौसी एयरपोर्ट) से चलने वाली ई-बस सेवा पहले निशातगंज तक सीमित थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक कर दिया गया है। इससे एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। इस रूट विस्तार से शहर के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है, जिन्हें पहले बीच रास्ते में बस बदलनी पड़ती थी।