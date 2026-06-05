UP Teacher Transfer 2026: यूपी में शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों के लिए नए नियम, इन विशेष मामलों में मिलेगी प्राथमिकता

सरकार ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे परिवारों को भी राहत देने का प्रावधान किया है। यदि शिक्षक स्वयं, या उनके अविवाहित पुत्र अथवा पुत्री कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अथवा नियमित डायलिसिस की आवश्यकता है। तो ऐसे मामलों में भी आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। शासन का कहना है कि जनगणना जैसे बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है। इसी कारण इस बार स्थानांतरण नीति को सीमित दायरे में लागू किया गया है। पात्र शिक्षकों के मामलों की जांच निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी। योग्य पाए जाने पर ही उन्हें स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा।