दिल्ली में बैठकों का दौर खत्म? CM योगी से पंकज चौधरी की मुलाकात के बाद यूपी BJP संगठन में फेदबदल को लेकर ताजा अपडेट

भाजपा संगठन इस बार अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए और युवा चेहरों को भी प्रमुख जिम्मेदारियां देने के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन में नई सोच और नए नेतृत्व को अवसर देना आवश्यक है। इसी रणनीति के तहत नई कार्यकारिणी में कई नए नामों की एंट्री और कुछ पुराने चेहरों की विदाई देखने को मिल सकती है। वहीं सियासी गलियारों में अब ये भी चर्चा है कि दिल्ली में बैठकों का दौर समाप्त हो चुका है और जल्द ही फाइनल लिस्ट सामने आ सकती है।