CM Yogi Birthday: राजनाथ सिंह, मायावती, नितिन गडकरी और नीतीश कुमार समेत नेताओं ने दी बधाई

राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मायावती समेत देशभर के नेताओं ने दी बधाई, सुशासन और विकास मॉडल की जमकर हुई सराहना (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
CM Yogi Birthday 5 june: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर शुक्रवार को देशभर से बधाइयों का तांता लगा रहा। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, भाजपा नेताओं और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिनभर बधाई संदेशों की भरमार रही, जहां नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, सुशासन, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी नीतियों की खुलकर प्रशंसा की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश और जनकल्याण के क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है, उसका असर उनके जन्मदिन पर मिले शुभकामना संदेशों में भी साफ दिखाई दिया। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कई नेताओं ने उनके नेतृत्व को सराहा और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुरक्षा, विकास और जनकल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम के कारण उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि योगी आदित्यनाथ को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के लिए निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहे। राजनाथ सिंह का संदेश केवल औपचारिक शुभकामना तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल और मुख्यमंत्री के प्रशासनिक कौशल की भी झलक दिखाई दी।
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
मायावती ने उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोकतंत्र में ऐसे अवसर राजनीतिक सौहार्द और स्वस्थ परंपराओं को मजबूत करते हैं। मायावती का यह संदेश भी इसी भावना को दर्शाता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रभु श्रीराम से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। इन संदेशों से स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सफल प्रशासक और प्रभावशाली नेता के रूप में देखते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घ जीवन की कामना की। गडकरी ने अपने संदेश में मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी योगी आदित्यनाथ को ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का जो सपना मुख्यमंत्री ने देखा है, वह सफल हो और प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। केंद्रीय मंत्रियों के संदेशों में मुख्यमंत्री योगी की विकासपरक सोच और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की विशेष चर्चा देखने को मिली।
राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर ने योगी आदित्यनाथ को प्रखर राष्ट्रवादी नेता और जनसेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुरक्षा, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव के नए मानक स्थापित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का समर्पण, दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्र सेवा का भाव लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यही कारण है कि वे आज देश के लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं। भाजपा नेताओं के संदेशों में मुख्यमंत्री योगी की राष्ट्रवादी सोच, प्रशासनिक सख्ती और जनहित के प्रति समर्पण को प्रमुखता से रेखांकित किया गया।
उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें ओजस्वी वक्ता, कुशल नेतृत्वकर्ता और कर्मशील व्यक्तित्व का धनी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेश, आधारभूत संरचना, उद्योग, रोजगार और जनकल्याण के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को विकास के नए पथ पर अग्रसर किया है और उनकी कार्यशैली करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने सुशासन, सेवा और जनकल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, निवेश और सुरक्षा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री का समर्पण और कार्यनिष्ठा सराहनीय है।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने प्रभु श्रीराम से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि उनका नेतृत्व प्रदेश को नई दिशा प्रदान कर रहा है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की। नीतीश कुमार का संदेश इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार और सम्मान की परंपरा कायम है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।दिनभर ‘हैप्पी बर्थडे योगी जी’, ‘सीएम योगी’ और ‘योगी आदित्यनाथ’ जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और सामाजिक संगठनों ने बड़ी संख्या में पोस्ट साझा कर उनके कार्यों की सराहना की।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और गरीबों को भोजन वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए। कई स्थानों पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना भी की गई। समर्थकों ने मुख्यमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थनाएं कीं। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का नेतृत्व करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई है।
उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्य, कानून-व्यवस्था में सुधार, निवेश आकर्षित करने की नीति और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नेता बनाया है। यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर देशभर से मिले शुभकामना संदेश केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व के प्रति सम्मान और विश्वास का भी प्रतीक माने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन इस वर्ष केवल एक व्यक्तिगत अवसर नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना रहा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए शुभकामना संदेशों ने यह दर्शाया कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव उत्तर प्रदेश की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
राजनीतिक सहयोगियों से लेकर विपक्षी नेताओं तक, सभी ने उन्हें शुभकामनाएं देकर उनके स्वस्थ जीवन, दीर्घायु और सफल नेतृत्व की कामना की। यह अवसर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता, राजनीतिक प्रभाव और जनस्वीकार्यता को रेखांकित करता है।
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