CM Yogi Birthday: राजनाथ सिंह, मायावती, नितिन गडकरी और नीतीश कुमार समेत नेताओं ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें ओजस्वी वक्ता, कुशल नेतृत्वकर्ता और कर्मशील व्यक्तित्व का धनी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेश, आधारभूत संरचना, उद्योग, रोजगार और जनकल्याण के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को विकास के नए पथ पर अग्रसर किया है और उनकी कार्यशैली करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है।