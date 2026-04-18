दोस्त की भाभी ने छात्र का किया रेप, अश्लील वीडियो बनाए, अब मांग रही 10 लाख रुपए

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में एक स्तब्ध कर देने वाला मामला सामने आया है। दोस्त की भाभी ने 17 वर्षीय कक्षा 9 के छात्र को बहला-फुसलाकर नैनीताल ले जाकर उसके साथ बार-बार शारीरिक शोषण किया, अश्लील वीडियो और फोटो बनाए तथा फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पुलिस ने आरोपी महिला अतीका को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है कि कैसे बहला-फुसलाकर छात्र को भाभी लेकर गई।