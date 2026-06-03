सचिन सिंह हत्याकांड: ‘मौसी पर थी गलत नजर’, इसलिए मामा ने भांजे को मार डाला, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

परिजनों ने बताया कि सचिन और ब्रजेश के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ में घूमते फिरते थे। सोमवार रात करीब 10 बजे सचिन ने अपनी मां को फोन कर बताया था कि वह मामा ब्रजेश के घर पर है और सुबह वहीं से सीधे आइसक्रीम पार्लर जाएगा। सुबह अचानक उसकी हत्या की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई प्लास्टिक स्ट्रेप भी बरामद कर ली है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल, हिरासत में लिए गए आरोपी मामा से लगातार पूछताछ की जा रही है।