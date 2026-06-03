1 दिन के CM ने जब बदल दी थी यूपी सियासत की पूरी बाजी; 1998 का वो किस्सा जब हुआ चंद घंटों में खेल

21 फरवरी, 1998 को मायावती पत्रकारों के बीच पहुंचती हैं। कल्याण सिंह सरकार को गिराने की बात कहती हैं। हर कोई चौंक जाता है, भाजपा नेता सन्न रह जाते हैं। कल्याण सिंह इससे बेखबर लोकसभा चुनाव के लिए गोरखपुर में पार्टी के प्रचार कर रहे होते हैं। इससे पहले कि मायावती को मनाने की कोशिशें शुरू हो पातीं, माया अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंच जाती हैं और वहां से जो खबर आती है, वो सुलह की सभी कोशिशों पर विराम लगा देती है। मायावती ऐलान करती हैं कि वह कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले रही हैं और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करती हैं। पाल उस समय कल्याण सरकार में यातायात मंत्री थे।